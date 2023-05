Người phụ nữ cầm đầu vụ đánh bạc nghìn tỷ cùng 61 đồng phạm hầu tòa

Sáng 11/5, TAND tỉnh An Giang mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) và 61 đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền. Liên được xác định là kẻ cầm đầu.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: CTV).

Công an tỉnh An Giang bắt đầu điều tra đường dây đánh bạc của Liên từ tháng 5/2021.

Cáo trạng xác định, có đủ bằng chứng thể hiện Liên đứng ra tổ chức cho người dân khắp tỉnh An Giang đánh bạc bằng hình thức lô đề dựa theo kết quả xổ số. Tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp 11 điểm là nơi ở của những người có liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều phơi ghi lô đề cùng các vật chứng liên quan như máy in, máy tính, điện thoại… và hơn 7 tỷ đồng.

Bị cáo Liên khai thông tin nhân thân trước tòa (Ảnh: CTV).

Từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2021, Liên cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn sử dụng 4 tài khoản mạng xã hội để nhận ghi lô đề và nhận chuyển phơi số đề từ các đầu mối.

Trong thời gian hoạt động, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 966 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.

Ngoài ghi lô đề, nhóm của Liên còn tổ chức cho nhiều người đánh bạc trực tiếp. Nhóm này thu lợi khoảng 10 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vì số lượng bị cáo quá đông, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 24/5.

Trước đó, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án này ra xét xử vào ngày 16/3. Tuy nhiên phiên tòa phải tạm hoãn sau 2 ngày do chủ tọa ốm nặng đột xuất.