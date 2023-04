Đường dây đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng bị đánh sập

Ngày 21/4, Công an tỉnh Thái Bình đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Thái Bình đã điều tra khám phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng.

Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng (Ảnh: Công an Thái Bình cung cấp).

Theo công an tỉnh, đường dây này hoạt động rất tinh vi trên nhiều địa bàn trong cả nước.

Từ tháng 11/2021 đến nay, nhóm người này đã tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng thông qua một website với gần 4.000 người tham gia. Số tiền họ giao dịch hơn 2.600 tỷ đồng.

Ngày 17/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố 15 bị can về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Họ đến từ 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi khen thưởng, Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.