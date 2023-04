Gần 150 công an Nghệ An đồng loạt đột kích đường dây đánh bạc "khủng"

Ngày 18/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng trong đường dây ghi số lô, đề liên tỉnh để làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

"Ban chuyên án đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sỹ từ nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Hoàng Mai, đồng loạt đột kích các tụ điểm ghi số lô đề trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc trong đêm 14/4. Bước đầu làm rõ, riêng ngày 14/4, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc qua hình thức ghi số lô, số đề trong đường dây này là hơn 1,2 tỷ đồng", nguồn tin cho hay.

Các đối tượng trong đường dây lô đề liên tỉnh vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: CANA).

Đường dây lô đề liên tỉnh này hình thành từ cuối năm 2022, hoạt động rất tinh vi, kín kẽ. Trung bình mỗi ngày, khoảng 1 - 1,5 tỷ đồng đã được các con bạc "đổ" vào đường dây này.

Đến thời điểm bị triệt phá, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc thông qua hình thức ghi số lô, đề khoảng 200 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ thêm một số đối tượng chân rết.