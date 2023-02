Người phụ nữ bị gã chạy xe ôm cưỡng bức lúc rạng sáng

Ngày 17/2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Kỵ (SN 1979, quê Khánh Hòa), để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Kỵ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, ngày 14/2, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An, tiếp nhận tin tố giác tội phạm của chị Đ.T.T.H..

Chị H. kể, chị bị người đàn ông không rõ lai lịch hiếp dâm, cướp tài sản (điện thoại di động, ví tiền, vàng) rạng sáng ngày 14/2 tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Từ những thông tin ít ỏi bị hại cung cấp, các trinh sát hình sự đã xác định kẻ nghi vấn.

Thời điểm Kỵ bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khuya 16/2, Kỵ đang di chuyển trên đoạn đường quốc lộ 13, hướng về địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã bị cảnh sát khống chế.

Tại cơ quan công an, Kỵ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta khai nhận sống lang thang quanh khu vực TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và hành nghề xe ôm truyền thống.