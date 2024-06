Người nước ngoài cấu kết với người Việt mở tụ điểm mại dâm núp bóng quán ăn

Ngày 28/6, Công an quận 1 phối hợp với Công an TPHCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác quản lý người nước ngoài trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn và tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tại hội nghị, đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 thông tin hoạt động mại dâm ở các cơ sở kinh doanh, lưu trú, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn rất tinh vi. Có tình trạng lôi kéo người nước ngoài tham gia kinh doanh nhà hàng trá hình để hoạt động mại dâm.

Các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú cùng công an dự hội nghị (Ảnh: Thuận Thiên).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cảnh sát khám phá 11 vụ liên quan hoạt động mại dâm, xử lý 41 đối tượng ở địa bàn quận 1. Trong đó, tụ điểm mại dâm tại nhà hàng trên đường Thái Văn Lung. Chủ cơ sở là người Hàn Quốc cấu kết với nhiều người Việt Nam hoạt động kín đáo. Tụ điểm này tiếp chủ yếu là khách Hàn Quốc, Trung Quốc.

Một vụ mại dâm khác được công an triệt phá tại nhà hàng ở đường Nguyễn Văn Giai. Khi khách vào đây ăn chơi, có nhu cầu sẽ được tiếp viên bán dâm ngay tại cơ sở. Đáng chú ý, chủ cơ sở để cho một đối tượng khác đứng tên nhằm tránh bị xử lý hình sự khi công an phát hiện.

Tại hội nghị, công an yêu cầu 100 cơ sở lưu trú, khách sạn ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật; kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký; không để xảy ra tệ nạn xã hội như: Mại dâm, ma túy, cờ bạc.

Đại diện Công an quận 1 đề nghị thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể cùng với công an tuyên truyền quy định pháp luật mới đến các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ; kiểm tra, xử lý vi phạm và kịp thời đề xuất khen thưởng với cá nhân, tổ chức có hoạt động tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.