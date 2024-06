Mại dâm hình thức đứng đường ở TPHCM giảm nhưng mại dâm trên mạng gia tăng

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả công tác phòng, chống mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn. Mặc dù thành phố luôn tập trung cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan mại dâm, nhưng loại tệ nạn này vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn.

Trong nửa đầu năm 2024, Công an TPHCM đã tập trung triệt phá một số vụ tổ chức, môi giới, chứa chấp mại dâm hoạt động khép kín, do người nước ngoài điều hành, không tiếp khách người Việt Nam. Điển hình là việc Công an thành phố đấu tranh triệt phá 3 vụ môi giới mại dâm quy mô lớn do người Hàn Quốc, Trung Quốc tổ chức hoạt động tại nhà hàng, thu giữ gần 22 tỷ đồng.

Cảnh sát lấy lời khai những người liên quan đến đường dây môi giới mại dâm do người nước ngoài cầm đầu hồi tháng 3/2024 (Ảnh: Công an cung cấp).

UBND TPHCM cho biết, hoạt động mại dâm theo hình thức đứng đường tại các khu vực công cộng để mồi chài khách mua dâm đã giảm hẳn sau các đợt truy quét. Tuy nhiên, hiện trạng này có xu hướng tái xuất hiện tại một số tuyến đường, khu vực như quanh công viên Phú Lâm (quận 6); tuyến đường Ngô Gia Tự (quận 5); tuyến đường Đào Duy Từ (quận 10); tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc địa bàn quận 5 và quận 10).

Ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024, TPHCM còn 16 điểm, tụ điểm, tuyến đường thuộc 17 phường, xã và khoảng 60 đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm đứng đường hoặc dùng xe gắn máy chạy theo chèo kéo khách mua dâm.

Ngoài ra, tình hình mại dâm trên mạng, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín có xu hướng ngày càng tăng. Nổi lên hiện nay là trình trạng các đối tượng sử dụng nhóm kín, diễn đàn kín để hoạt động mại dâm, quản trị viên là đối tượng môi giới bán dâm chuyên nghiệp hoặc vừa làm môi giới, vừa bán dâm, một quản trị viên có thể lập và điều hành nhiều nhóm kín khác nhau.

Thủ đoạn của các đối tượng này là thông qua nhiều nhóm kín để câu móc, trao đổi, đăng hình ảnh tiếp thị, thỏa thuận đến các địa điểm thực hiện các hành vi mua bán dâm như biệt thự, căn hộ chung cư, tàu biển, tàu du lịch. Các đối tượng, đường dây có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi với các hoạt động tour du lịch, thể thao, thậm chí ra nước ngoài để hoạt động mại dâm.

Đặc biệt, các hoạt động này còn có sự tham gia của một số người mẫu, diễn viên, sinh viên, người dẫn chương trình và người tham gia các cuộc thi sắc đẹp…

Theo số liệu thống kê, TPHCM đang có gần 4.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Trong đó, 657 cơ sở có nghi vấn hoạt động mại dâm và 883 cơ sở có nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục.

Tổng số nhân viên làm việc tại các cơ sở này là gần 18.000 người. Số nhân viên có nghi vấn hoạt động mại dâm là 994 người; nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục là hơn 1.500 người

Từ thực trạng trên địa bàn, TPHCM kiến nghị bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thống nhất, phù hợp với tình hình hiện nay như. Cụ thể là sửa đổi, bổ sung quy định về từ ngữ "mua dâm", "bán dâm", "giao cấu", "mại dâm đồng tính", "mại dâm chuyển giới", "khiêu dâm, kích dục".

Đồng thời, UBND TPHCM đề xuất sớm có văn bản quy định, hướng dẫn để thống nhất về việc xử lý các hành vi mại dâm nam, mại dâm đồng tính.

Thành phố cũng kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành các cơ chế, chính sách, hướng dẫn các nội dung chi và định mức chi cho hoạt động mô hình hỗ trợ người bán dâm giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Các ngành chức năng, nhất là ngành thông tin và truyền thông, văn hóa - thể thao và du lịch, ngân hàng, các nhà mạng cần tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động mại dâm. Các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức cờ bạc, mại dâm trên mạng cần bị xử lý nghiêm.