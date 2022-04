Người mẫu ảnh 9 lần rút trộm tiền của bạn cùng phòng để đi bar

Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bàn giao Đỗ Thảo Uyên (SN 1999, trú Hà Nội) cho công an quận thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp.

Trước đó, ngày 18/4, chị Nguyễn Thùy Tr. (SN 1999, trú phường An Hải Tây) đến Công an phường An Hải Tây trình báo mất số tiền khoảng 63 triệu đồng.

Chị Tr. cũng thông tin là trong khoảng thời gian vài tháng trở lại đây, chị hay bị mất một vài triệu đồng nhưng nghĩ rằng mình đã tiêu vào một cái gì đó nên không để ý. Tuy nhiên, số tiền mất ngày càng nhiều nên chị Tr. đã trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường An Hải Tây đã vào cuộc, xuống căn hộ nơi chị Tr. sinh sống để điều tra.

Đỗ Thảo Uyên tại cơ quan công an (Ảnh: A.T).

Qua quan sát, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu cạy phá, lục lọi. Theo lời trình bày của bị hại, số tiền lương hàng tháng nhận về được cất giữ trong túi xách để ở trong phòng. Tuy nhiên, số tiền còn lại trong túi xách của bị hại là 12 triệu đồng, kiểm tra mất khoảng hơn 63 triệu đồng.

Qua thu thập thông tin, cán bộ Công an phường An Hải Tây được biết chị Tr. ở chung với Đỗ Thảo Uyên.

Nhận thấy, Uyên là hiềm nghi nổi trội trong vụ việc này, Công an phường An Hải Tây đã mời Uyên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu, Uyên quanh co chối tội. Sau nhiều giờ làm việc, Uyên mới thừa nhận đã trộm tiền của chị Tr.

Theo lời trình bày của Uyên, Uyên là người mẫu ảnh. Đầu năm 2021, Uyên và Tr. quen nhau qua mạng internet, thấy hợp nhau nên 2 người cùng thuê căn hộ ở chung.

Thời gian gần đây, Uyên thường xuyên túng thiếu, mà thấy bạn cùng phòng làm việc có nhiều tiền nên Uyên đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền chủ yếu đi bar, pub, thể hiện với bạn bè.

Uyên khai, từ tháng 3 năm nay, Uyên đã 8 lần lấy trộm tiền của chị Tr. với số tiền hơn 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Mỗi lần Uyên chỉ lấy một vài triệu đồng trong cọc tiền, lần nhiều nhất chỉ 10 triệu đồng. Thấy chị Tr. không nghi ngờ nên đến phi vụ cuối, Uyên trộm cắp 63 triệu đồng.