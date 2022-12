Người lái xe ôm rơi vào "bẫy" của kẻ nghiện ma túy

Chiều 30/5/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại bờ đê sông Lô, thuộc địa phận thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương.

Nạn nhân là ông N.Q.H. (41 tuổi, quê ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) được cơ quan chức năng xác định đã bị giết bằng 6 nhát dao và bị cướp tài sản.

Vụ trọng án được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an điều tra, truy vết nghi phạm.

Chỉ sau khoảng 40 giờ vụ án xảy ra, lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Tiến Giảng (32 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), khi hắn ta đang lẩn trốn ở khu vực gần Bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang, Giảng cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi giết ông H. để cướp tài sản.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Giảng.

Theo lời khai của Giảng, hắn ta nghiện ma túy, khi không có tiền mua chất kích thích, đối tượng đã manh nha trong đầu ý định giết người, cướp tài sản. Khoảng 14h ngày 29/5/2020, Giảng lang thang ở xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, để tìm việc làm thêm.

Đến một lán ở bến cát sỏi bờ sông Lô, Giảng vào nghỉ. Lúc này, đối tượng liên lạc với nhiều người để nhờ mua ma túy nhưng không được. Đúng lúc đó, Giảng nhìn thấy một cây kéo kim loại trong ngăn bàn tại lán nên nảy sinh ý định giết người.

"Con mồi" được Giảng nghĩ đến là ông H. - một tài xế xe ôm quen, có số điện thoại. Kẻ thủ ác lên kế hoạch dụ nạn nhân đến khu vực vắng vẻ để sát hại rồi cướp tài sản để mua ma túy.

Khoảng 18h30, Giảng gọi điện cho ông H., đề nghị đến lán ở bờ đê sông Lô đón. Trong lúc đợi "con mồi", Giảng giấu hung khí trong túi quần. Khi ông H. đến điểm hẹn, Giảng yêu cầu chở hắn đến đoạn đê ở thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh.

Đến địa điểm trên, đối tượng bảo lái xe ôm dừng lại, cùng hắn đợi người đến đưa đồ. Thực tế, Giảng đang đợi thời cơ để ra tay. Đối tượng xuống xe, đứng phía sau ông H. Trong khi ông H. đổi tư thế ngồi, Giảng lao tới, tay phải cầm kéo đâm vào cổ của ông này.

Người tài xế bị đâm bất ngờ, dùng một tay bịt vết thương, tay còn lại túm Giảng rồi tri hô "cướp". Hai người giằng co rồi cùng ngã xuống chân đê. Lúc này, Giảng dùng hung khí đâm nạn nhân thêm nhiều nhát cho đến khi ông H. không còn cử động.

Trước khi bỏ đi, Giảng lục lọi người ông H., lấy đi một điện thoại, một ví nhưng không có tiền. Hắn ta lấy chính xe máy của nạn nhân để rời hiện trường. Bỏ đi được khoảng gần 1 km, Giảng cởi áo đang mặc để lau các vết máu trên cơ thể, trên yên xe rồi tắt nguồn điện thoại.

Nguyễn Tiến Giảng bị tuyên phạt tử hình.

Tiếp tục đi đến cầu Kim Xuyên, Giảng vứt chiếc áo có quấn bên trong ví và hung khi gây án xuống sông Lô. Nghi phạm sau đó bỏ chạy đến xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, bán điện thoại của nạn nhân lấy 100.000 đồng. Đêm hôm đó, Giảng ngủ tại gầm cầu vượt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn thuộc địa phận TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sáng hôm sau, đối tượng bán xe máy của nạn nhân được 2 triệu đồng rồi thuê xe ôm chở đến huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, Giảng mua ma túy để sử dụng. Sáng 31/5, Giảng đi Hà Nội và bị bắt giữ.

Ngày 24/12/2020, TAND tỉnh Tuyên Quang đưa Nguyễn Tiến Giảng ra xét xử về các tội "Giết người", "Cướp tài sản". Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Giảng mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.