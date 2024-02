Ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Quan Sơn đang điều tra xác minh tung tích một người đàn ông được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân tại bệnh viện của huyện này.

Khoảng 8h15 ngày 21/2, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn, nhiều người tá hỏa khi phát hiện thi thể một người đàn ông (chưa rõ danh tính) tử vong không rõ nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Ngô Ngọc Hưng).

Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng cơ thể tím tái, khoảng 35 tuổi, cao 1m67, mặc áo phông màu vàng, trên ngực trái có hàng chữ "Học viện Nông nghiệp Việt Nam".

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn đã vào cuộc, ra quyết định truy tìm tung tích, lai lịch nạn nhân.

Công an huyện Quan Sơn đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và công an các xã, thị trấn phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân. Khi phát hiện, thông báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn qua số điện thoại 0237.359.0003.