Người đàn ông trình báo bị bắn nhiều phát nghi do chậm trả nợ

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tiếp nhận trình báo của anh T.Đ.T. (SN 1993, trú xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) về việc bị một nhóm người đến nhà riêng đòi nợ, sau đó sử dụng súng bắn nhiều phát.

Theo trình báo, khoảng 17h30 ngày 30/5, anh T. đang ở nhà riêng thì có 5 người đàn ông đi trên một ô tô đến để nói chuyện liên quan đến việc nợ nần.

Nạn nhân được người thân chuyển đến bệnh viện điều trị (Ảnh: Văn Nguyễn).

Một người trong nhóm này dùng súng bắn nhiều phát, khiến anh T. bị thương ở tay và vùng mặt. Nạn nhân chạy vào phía trong, dùng điện thoại để báo công an.

Nhóm người kia rời đi, còn anh T. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Người đàn ông này cho hay vào tháng 2, do cần vốn làm ăn, anh cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người đàn ông tên H. ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, để vay 350 triệu đồng.

Đến ngày 29/5, anh T. thanh toán 380 triệu đồng bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi. Khoản tiền còn lại hơn 30 triệu đồng, anh T. xin gia hạn thêm vài ngày để thu xếp trả.

Ngày 30/5, ông H. tiếp tục gọi điện thúc giục việc trả nợ nhưng anh T. xin khất. Chiều cùng ngày, sự việc nêu trên xảy ra.

Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân.