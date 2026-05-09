Dùng súng bắn bi bắn bạn sau chầu nhậu ở Hà Nội

Ngày 9/5, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hoàng Mai đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 6/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại khu vực P1B8 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 phối hợp Công an phường Hoàng Mai khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ Nguyễn Đức Hiếu, 42 tuổi.

Nguyễn Đức Hiếu (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một súng bắn bi dạng ná cao su bằng kim loại, dài khoảng 80cm.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, Hiếu sử dụng rượu bia cùng một nhóm bạn. Trong quá trình này, giữa Hiếu và một người trong nhóm phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Sau đó, Hiếu dùng súng bắn bi gây thương tích cho người này. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hoàng Mai tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.