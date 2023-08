Người đàn ông ở TPHCM tháo trụ nước chữa cháy đem đi bán

Ngày 1/8, Công an quận 11 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Liêu Thanh Nhàn (42 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12), Phạm Thị Mồng (51 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Nhàn và Mồng bị cơ quan điều tra bắt giữ (Ảnh: M.H.).

Trước đó, Công an quận 11 nhận được thông tin từ người dân về việc có một số người vờ đi thu gom ve chai rồi tháo trộm các trụ nước chữa cháy. Công an quận 11 đã lên kế hoạch theo dõi, truy xét. Qua đó, công an xác định Nhàn là nghi phạm.

Ngày 27/7, Nhàn lấy trộm một trụ chữa cháy trên địa bàn quận 3 và chở bằng xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về cầu Tham Lương để về tiệm của bà Mồng tiêu thụ. Trinh sát hình sự đã đón lõng Nhàn ở cầu Tham Lương cùng tang vật là một trụ nước chữa cháy.

Người này khai thường đi gom ve chai, mang đến các trụ chữa cháy giả vờ thu gọn nhưng thực chất là để khóa van nước bên dưới rồi dùng dụng cụ mở, lấy mang đi bán ve chai.

Dụng cụ Nhàn dùng để tháo trụ chữa cháy đem đi bán (Ảnh: M.H.).

Bước đầu, công an xác định Nhàn gây ra khoảng 5 vụ trộm trên địa bàn quận 11, quận 3. Số trụ nước chữa cháy, Nhàn đem về bán cho bà Mồng mỗi cái 500.000 đồng.

Công an quận 11 đang mở rộng điều tra và phát đi thông báo đề nghị các chủ vựa ve chai không nên mua các tài sản nghi vấn trộm cắp, đặc biệt là các vật tư thuộc các công trình công cộng.