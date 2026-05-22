Người đàn ông ở Quảng Ninh sát hại bạn gái vì nghi không chung thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Ba (45 tuổi, trú thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Ba và bà L.T.K. (41 tuổi, trú thôn 6, xã Ba Chẽ) đều đã có gia đình riêng nhưng chung sống với nhau như vợ chồng từ khoảng tháng 3/2025.

Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Ba nghi ngờ bà K. có quan hệ tình cảm với người khác.

Đêm 24/4, tại lán trại chăn nuôi của Ba, sau khi uống rượu, hai người tiếp tục cãi vã. Trong lúc xô xát, bà K. dùng dao đâm vào vùng bụng của Ba gây thương tích. Ba giằng lấy dao rồi đâm, cắt nhiều nhát vào vùng cổ bà K. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Ba dùng chính con dao trên tự đâm vào cổ để tự sát. Người thân phát hiện sự việc và đưa Ba đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Ba. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.