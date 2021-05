Người đàn ông khai bị bệnh nên mua ma túy về dùng để... giảm đau?!

Dân trí Thanh minh số ma túy mà mình tàng trữ, bị cáo khai vì bản thân bị bệnh suy tim nên phải mua ma túy về sử dụng để giảm cơn đau, chứ không nghiện.

Ngày 27/4, TAND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Mạnh Dũng (SN 1964, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị cáo Vũ Mạnh Dũng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 26/1, khi kiểm tra lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tam Hợp, lực lượng công an xã Tam Hợp phát hiện Vũ Mạnh Dũng đang cầm một chiếc tất chân màu xanh. Kiểm tra bên trong chiếc tất, công an phát hiện có 1 gói nilon màu vàng có chứa chất bột nén màu trắng nghi heroin có khối lượng 11,280g. Tổ công tác công an xã Tam Hợp đã lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Vũ Mạnh Dũng, Công an huyện Quỳ Hợp thu giữ trên giường trong phòng ngủ 3 gói nhỏ có chứa chất bột nén màu trắng nghi heroin có khối lượng 0,190g được gói bằng mảnh giấy bạc. Kết quả giám định xác định số chất màu trắng trên đều là ma túy (heroin).

Tại phiên tòa, bị cáo khai vì bị bệnh suy tim nặng nên mua ma túy về sử dụng để giảm cơn đau! Bị cáo trình bày hoàn cảnh bệnh tật, sức khỏe yếu để xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Vũ Mạnh Dũng 6 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nguyễn Phê