Người đàn ông đánh "vợ hờ" nhập viện vì... giặt quần áo không sạch

Ngày 23/4, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mùa A Tếnh (SN 1984, trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Tếnh và chị Sồng Thị M. (SN 1986, trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ngày 25/3, Tếnh dùng gậy đánh chị M. nhập viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn. Kết quả giám định xác định chị M. bị thương tật trên 20%.

Tếnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Tại cơ quan công an chị M. cho hay, mỗi lần Tếnh đi uống rượu về là chị bị đánh, tuy nhiên lần này chị bị đánh đến nhập viện. Mỗi lần đánh, Tếnh đều chốt cửa và nhốt chị M. trong nhà, không cho ra ngoài kêu cứu. Lần này, Tếnh đánh chị M. vì lý do... giặt quần áo không sạch.

Tại cơ quan chức năng, Tếnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.