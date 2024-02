Người đàn ông đánh cảnh sát khi bị nhắc nhở đậu xe lấn lòng đường

Ngày 29/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huệ Thanh (47 tuổi, ngụ địa phương) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo công an, khoảng 22h ngày 25/2, Công an huyện Thạnh Hóa tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Công an đọc lệnh tạm giữ Thanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến đường tỉnh 817, ấp Vườn Xoài (xã Thuận Nghĩa Hòa), cảnh sát phát hiện 3 xe máy đậu trước cửa nhà dân, lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Công an huyện nhắc nhở chủ nhà đưa xe vào lề thì bị ông Thanh dùng chân đạp vào xe máy tổ công tác. Sau đó, ông ta dùng tay đánh một cán bộ bị thương vùng mặt rồi vào nhà khóa cửa.

Công an huyện Thạnh Hóa đã khống chế Thanh, đưa về trụ sở lập biên bản xử lý.