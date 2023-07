Liên quan vụ thiếu nữ 19 tuổi bị vợ chồng hành hung giữa đường, chiều 18/7, tin từ Công an TP Vị Thanh cho biết, bị can Trương Thanh Thiên (21 tuổi, ngụ phường 7) đã đầu thú vào ngày 17/7. Hiện cơ quan đang công an lấy lời khai của đối tượng.

Trước đó, Thiên và vợ là Võ Thiên Kim (19 tuổi) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vị Thanh khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h30 ngày 3/7, Kim cùng Thiên đến nhà nghỉ T.T. (phường 4, TP Vị Thanh) tìm L. nói chuyện.

Thiếu nữ Hậu Giang bị đôi nam nữ hành hung (Clip: Mạng xã hội).

Nguyên nhân 2 người này tấn công cô gái, được cho là do L. xưng hô hỗn với Kim, gọi Kim bằng "nó".

Vụ việc được lan truyền khi clip ghi lại cảnh vợ chồng Kim đánh L. bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút hơn 30.000 lượt chia sẻ, bình luận.

L. nằm viện khoảng một tuần mới hồi phục sức khỏe (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau khi bị hành hung, L. đau đầu, nôn mửa liên tục nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang kiểm tra sức khỏe, điều trị. Kết quả giám định, thiếu nữ bị gây thương tích 6%.

Về phía 2 bị can, sau khi clip phát tán, công an đã mời Võ Thiên Kim cùng một số người có liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 2 tuần lẩn trốn, Thiên ra đầu thú. Cơ quan chức năng đang làm việc với đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.