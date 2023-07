Khởi tố đôi vợ chồng đánh đập thiếu nữ 19 tuổi ở Hậu Giang

Liên quan vụ thiếu nữ 19 tuổi bị người đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào mặt giữa đường, trưa 11/7, tại cuộc họp báo giao ban 6 tháng đầu năm 2023 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Giá - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thanh Thiên (21 tuổi) và Võ Thiên Kim (19 tuổi), cùng ngụ TP Vị Thanh, để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đại tá Nguyễn Văn Giá - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cặp đôi được xác định đã hành hung Đ.T.T.L. (ngụ thị xã Long Mỹ) khiến cô gái phải nhập viện điều trị, thương tích 6%.

"Hiện đối tượng Thiên đã bỏ trốn, nếu tuần sau không bắt được sẽ phát lệnh truy nã. Còn Kim (vợ Thiên) đang mang thai cho nên tại ngoại", đại diện Công an Hậu Giang thông tin trong buổi họp báo.

Thiếu nữ Hậu Giang bị đôi nam nữ hành hung (Clip: Mạng xã hội).

Trước đó, lúc 21h30 ngày 3/7, Kim cùng Thiên đến nhà nghỉ T.T. (phường 4, TP Vị Thanh) tìm L. nói chuyện.

Nguyên nhân 2 người này tấn công cô gái vì cho rằng L. xưng hô hỗn với Kim, gọi Kim bằng "nó".

L. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ khi clip ghi lại cảnh vợ chồng Kim đánh L. bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút hơn 30.000 lượt chia sẻ, bình luận.