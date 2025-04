Người đàn ông cầm rựa vào bệnh viện, bệnh nhân chạy tán loạn

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với công an địa phương khống chế một đối tượng có hành vi cầm hung khí đe dọa người dân.

Trước đó vào lúc 10h30 cùng ngày, nam đối tượng chạy xe máy, không mặc áo, không đội mũ bảo hiểm, lưng có nhiều hình xăm, tay cầm cây rựa chạy qua nhiều tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi.

Nam đối tượng cầm rựa đe dọa người dân bị lực lượng chức năng khống chế (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Sau đó, đối tượng mang hung khí chạy vào Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng khiến nhiều người dân, bệnh nhân chạy tán loạn. Thấy người dân bỏ chạy, kẻ này lên xe tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường khác.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an phường Nghĩa Chánh, Công an phường Nghĩa Lộ (thành phố Quảng Ngãi), truy xét, khống chế đối tượng.

Hung khí công an thu giữ được (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.