Người đàn ông cầm dao cố thủ gần 2 ngày trong quán cà phê

Sáng 15/5, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã vận động, khống chế thành công người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất thường, cầm dao cố thủ trong quán cà phê.

Trước đó, sáng 13/5, người đàn ông mang theo dao xông vào một quán cà phê trên đường Y Bih Aleo (phường Buôn Ma Thuột). Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt, vận động người này buông dao nhưng người đàn ông vẫn cố thủ bên trong quán.

Lực lượng công an phong tỏa khu vực xung quanh quán cà phê (Ảnh: Thành Lê).

Theo cơ quan chức năng, người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất ổn, không đe dọa người khác, nhưng đòi tự sát nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an phong tỏa hai đầu tuyến đường, túc trực xuyên đêm.

Khoảng 22h ngày 14/5, sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, người đàn ông dần buông dao. Công an đã khống chế thành công, an toàn và đưa người đàn ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Người này được xác định là N.Đ.L.G. (32 tuổi, trú tại TPHCM, tạm trú tại Đắk Lắk). Ông G. từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc và hiện có biểu hiện trầm cảm.