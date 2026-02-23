Vụ xô xát ở quán cà phê vì... giành ghế ngồi: Cô gái 15 tuổi đang nằm viện

Ngày 23/2, Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh vụ xô xát do tranh giành ghế ngồi ở quán cà phê trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết) tại quán cà phê Z. trên địa bàn phường Ea Kao giữa một gia đình và nhóm bạn trẻ. Sau sự việc, clip liên quan vụ mâu thuẫn được đăng trên nền tảng mạng xã hội thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nhóm khách chửi bới, xô xát tại quán cà phê do giành ghế ngồi (Ảnh: Cắt từ clip).

Chị H.S. (27 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc) cho biết sau khi bị đánh tại quán cà phê, chị cùng em gái 15 tuổi phải vào viện điều trị. "Tôi đã xuất viện, còn em gái tôi vẫn đang hoảng loạn, bị đau ở đầu nên vẫn phải nằm lại theo dõi", chị S. nói.

Theo chị S., chiều mùng 4 Tết, chị cùng em gái và 2 người bạn ghé quán cà phê tại phường Ea Kao để vui chơi.

Sau đó, em gái chị S. đi vệ sinh, còn những người bạn để túi xách trên ghế và ra khuôn viên của quán để chụp ảnh. Thời điểm này, gia đình 3 người (2 người lớn, 1 thiếu nữ) có ghé lại lấy chiếc ghế của nhóm chị S., nên chị đã trao đổi rằng ghế đã có người ngồi và đôi bên có lời qua tiếng lại.

Nhóm khách xô xát nhau trước sự chứng kiến của nhiều người (Ảnh: Cắt từ clip).

"Họ chửi bới rất dữ, rồi xông vào đánh chúng tôi trước mặt rất đông khách trong quán. Bị đánh, tôi chỉ biết đến cơ quan công an trình báo và mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", chị S. lên tiếng.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người tại quán cà phê đã dùng điện thoại quay lại. Ngay khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích, vì một vụ việc nhỏ mà nhóm khách buông lời chửi bới, rồi xô xát với nhau gây náo loạn nơi công cộng.