Người đàn ông buôn ma túy xin tòa xử mức án nhẹ để "được chết ở nhà"

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Quang Văn Luận (31 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An); Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trương Xuân Bình (46 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Lô Thị Huyền (46 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong).

Sau khi chồng qua đời, Huyền nảy sinh tình cảm với Bình dù biết người đàn ông này nghiện ma túy. Cuối tháng 8/2023, Bình nhờ Huyền tìm người bán ma túy để mua về sử dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Qua một người quen, Huyền biết đến Luận nên liên hệ để mua ma túy cho người yêu. Cặp đôi này sau đó đã đến nhà Luận, thống nhất mua 5 gói hồng phiến và 2 chỉ heroin với giá 20 triệu đồng.

Nhận tiền từ Bình, Luận gặp một người đàn ông không rõ lai lịch, mua số ma túy theo đơn đặt hàng, lãi 2 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, rạng sáng ngày 8/9/2023, Bình và Huyền đến nhà Luận lấy ma túy. Khi trên đường về, cặp đôi này bị công an phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Huyền và Bình, công an bắt giữ Quang Văn Luận.

Tại phiên tòa, Bình khai do nghiện ma túy nên mua về cất dùng dần. Còn Huyền biết người yêu nghiện nên giúp Bình mua ma túy để sử dụng.

Quang Văn Luận cũng thừa nhận hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo này cho rằng bản thân nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, do hám lợi nên đã phạm tội.

Sau nhiều năm "làm bạn" với chất gây nghiện này, Luận phát hiện bản thân bị nhiễm HIV. Trong thời gian bị cáo bị tạm giam để phục vụ điều tra, mẹ của Luận nhận thuốc điều trị ARV gửi vào trại cho con.

"Bị cáo mong tòa "giơ cao đánh khẽ", cho bị cáo một mức án nhẹ nhất. Bị cáo đang mang căn bệnh thế kỷ, bị cáo rất sợ mình sẽ chết trong tù. Bị cáo mong được chết ở nhà mình...", bị cáo Quang Văn Luận trình bày trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án.

Xem xét tính chất mức độ của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Quang Văn Luận 20 năm tù, Trương Xuân Bình 15 năm tù và Lô Thị Huyền 10 năm tù.