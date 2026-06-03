Người đàn ông 52 tuổi bị "nữ sinh Linh Đan" lừa 1,6 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Hồng Thiên An (SN 1997, trú tại xã Đồng Dương, Đà Nẵng) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C. (SN 1974, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng giả mạo để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.

Đối tượng Hồng Thiên An bị công an bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an xác định An chính là đối tượng gây án nên tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai nhận, khoảng đầu tháng 8/2018, An mua một tài khoản trên mạng mang tên “Linh Đan”.

Sau đó, đối tượng sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác, xây dựng hồ sơ cá nhân giả với tên Phạm Linh Đan (SN 1997), quê xã Quảng Vinh, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), sinh viên Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, nhằm tìm kiếm người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng giữa tháng 8/2018, ông C. kết bạn với “Linh Đan”. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng mình đang quen biết và có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.

Sau thời gian dài tạo dựng niềm tin, từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn và vay mượn tiền của ông C.. Tin tưởng, ông C. đã 3 lần chuyển cho đối tượng với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.