Cựu cán bộ dầu khí bị truy tố vì lừa bán căn hộ "suất ngoại giao"

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Quách Thị Thêu, 49 tuổi, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2023, Thêu là cán bộ của tập đoàn lớn. Tuy nhiên, người phụ nữ này không có chức năng, thẩm quyền liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua căn hộ giá ưu đãi tại các dự án.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Thêu bị cáo buộc đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự giới thiệu có các mối quan hệ có thể giúp làm thủ tục đất đai, “chạy sổ đỏ” và mua căn hộ theo diện “suất ngoại giao” tại một số dự án ở Hà Nội, Thanh Hóa.

Tin tưởng lời giới thiệu của Thêu, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2023, nhiều bị hại đã đưa tiền cho bị can. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Thêu chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng.

Một trong những người bị hại là ông Tạ Trung T., 50 tuổi, trú tại xã An Khánh, Hà Nội. Cuối năm 2020, thông qua người quen giới thiệu, ông T. gặp Thêu và trao đổi về nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một thửa đất rộng 1,2ha tại thôn Thắng Đầu, xã Phú Cát, Hà Nội.

Nắm được nhu cầu này, Thêu giới thiệu bản thân đang công tác trong ngành dầu khí, có nhiều mối quan hệ và có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất sinh thái sang đất ở, đồng thời được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian 9-12 tháng.

Sau đó, Thêu đưa ra mức chi phí hơn 700 triệu đồng để thực hiện việc “chạy sổ đỏ”. Tin tưởng, ông T. đã giao cho Thêu 785 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Đầu tháng 4/2021, Thêu tiếp tục nói dối rằng quá trình làm thủ tục gặp khó khăn, qua đó yêu cầu ông T. đưa thêm tiền. Không dừng lại, bị can còn đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ với lãnh đạo một số tập đoàn lớn, có khả năng mua được căn hộ chung cư “suất ngoại giao” với giá ưu đãi tại một số dự án.

Thêu nói với ông T. rằng mỗi căn hộ phải đặt cọc 1 tỷ đồng và nếu đầu tư mua các căn hộ này sẽ thu được lợi nhuận cao. Tin tưởng, ông T. đồng ý góp vốn làm ăn và chuyển thêm cho Thêu 500 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng là khoản tiền cho vay.

Đến năm 2022, khi biết các căn hộ tại dự án mà Thêu giới thiệu đã được bán hết nhưng không có tên mình trong danh sách mua, ông T. mới nhận ra bị lừa. Sau nhiều lần yêu cầu trả tiền, Thêu chỉ hoàn trả cho ông T. 300 triệu đồng.

Ngoài ông T., cáo trạng xác định Thêu còn sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của chị P.T.C.V. (49 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và 250 triệu đồng của anh N.V.H. (48 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Đối với anh H., Thêu giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 6 tháng đối với nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh. Tin lời, anh H. đã đưa cho Thêu 250 triệu đồng để nhờ làm thủ tục. Sau khi nhận tiền, Thêu chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.