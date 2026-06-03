Không phải chủ vẫn rao bán nhà ở TPHCM và chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Phương (46 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn một số tình tiết của vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, ông L. và Phương có mối quan hệ quen biết. Trong một lần trò chuyện, Phương giới thiệu đang sở hữu một căn nhà trên địa bàn phường Xuân Hòa (TPHCM) và có nhu cầu chuyển nhượng với giá 60 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Phương (Ảnh: Xuân Duy).

Tin tưởng thông tin do Phương đưa ra, ngày 2/11/2025, ông L. và Phương ký hợp đồng đặt cọc mua bán căn nhà nói trên. Theo thỏa thuận, ông L. đã giao cho Phương 4,5 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Sau đó, qua tìm hiểu, ông L. phát hiện Phương không phải là chủ sở hữu căn nhà nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Kết quả xác minh thể hiện căn nhà mà Phương đưa ra giao dịch là tài sản thuộc diện Nhà nước quản lý và đang được cho ông Nguyễn Phước H. thuê để sinh sống.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phương thừa nhận không phải là chủ sở hữu căn nhà. Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Phương đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình đã mua căn nhà này và có quyền chuyển nhượng cho người khác. Tin vào những thông tin trên, ông L. đã giao cho Phương 4,5 tỷ đồng tiền đặt cọc và sau đó mới phát hiện bị lừa.