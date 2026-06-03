Con gái trộm vàng của mẹ mang đi bán

Chiều 2/6, một chủ cửa hàng vàng bạc trên địa bàn xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) phát hiện 2 bé gái mang dây chuyền vàng 2 chỉ đến bán với nhiều biểu hiện bất thường. Chủ cửa hàng sau đó đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Hai bé gái cùng sợi dây chuyền vàng (Ảnh: Công an Văn Bàn).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã đưa 2 cháu gái cùng tài sản về trụ sở để làm rõ.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định cháu A.K.H. (11 tuổi, ở thôn Hô Phai, xã Văn Bàn) đã tự ý lấy sợi dây chuyền vàng của mẹ đẻ rồi rủ bạn là N.N.H. (11 tuổi, ở thôn Giàng) mang đi bán.

Theo cảnh sát, tại địa phương, bố mẹ cháu A.K.H. đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn để mưu sinh. Trong khoảng thời gian đó, cháu H. chủ yếu ở nhà, thiếu sự quản lý và giám sát thường xuyên của người lớn.