Tạm giữ thanh niên lập nhóm Telegram phát tán nội dung đồi trụy

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính. Nhóm này do Nguyễn Tiến Đức (23 tuổi, quê Nghệ An) quản trị, thu hút hàng trăm thành viên tham gia.

Theo cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát, phát hiện nhóm Telegram có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 30/5, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Tiến Đức để đấu tranh, làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đức tạo lập, quản trị các nhóm Telegram mang tên “LUIS BÁN NHÓM VIP 18” và “Kênh HSSV”.

Đức bị cáo buộc sử dụng các nội dung đồi trụy để quảng cáo, lôi kéo người tham gia, sau đó thu phí 250.000-400.000 đồng/người thông qua chuyển khoản ngân hàng để được truy cập vào nhóm kín.

Các nhóm Telegram do Đức quản trị có hàng trăm thành viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ, trích xuất khoảng 5GB dữ liệu điện tử liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan.