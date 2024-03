Người dân đi tắm biển liên tiếp nhặt được nhiều gói hàng lạ

Ngày 20/3, Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát đi thông báo truy tìm đồ vật nghi chứa chất cấm trôi dạt từ biển vào đất liền, kêu gọi người dân nếu có thông tin cần báo cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý.

Theo thông báo, vào ngày 18/3, người dân địa phương đi tắm biển phát hiện các gói hàng hình hộp chữ nhật, trọng lượng khoảng 1kg trôi dạt vào bãi biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa), nên báo sự việc đến cơ quan Công an.

Các gói hàng nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển thuộc tỉnh Phú Yên (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi ma túy trộn lẫn cát, sạn.

Công an thị xã Đông Hòa đang tiến hành thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an khuyến cáo người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đồ vật với đặc điểm nêu trên, phải báo cáo, giao nộp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thị xã Đông Hòa, địa chỉ khu phố 4, phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa) hoặc qua số điện thoại 02573.532.010 để được giải quyết.

Toàn bộ số hàng nghi ma túy phát hiện ở bãi biển được gửi đi trưng cầu giám định, để xử lý theo quy định pháp luật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó vào chiều 17/3, trong lúc tắm biển khu vực Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, người dân phát hiện 1 khối vật thể hình chữ nhật có trọng lượng khoảng 1kg trôi dạt ven biển.

Vụ việc đã được người dân báo cáo Công an thành phố Tuy Hòa. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh chất bột màu trắng, cho kết quả là ma túy dạng cocain.

Toàn bộ số vật thể nghi ma túy nêu trên đã được cơ quan chức năng lập thủ tục chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên tiến hành trưng cầu giám định, xử lý theo quy định pháp luật.