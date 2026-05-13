Người chết, kẻ vào tù từ lời nói đùa "sợ vợ"

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Lê Đình Tâm (52 tuổi, trú tại xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 25/5/2025, sau khi uống rượu tại nhà, Tâm cùng 2 người bạn đến một quán karaoke gần nhà hát. Do quán không có loại bia theo yêu cầu, Tâm đi bộ sang nhà hàng xóm tìm mua nhưng không được.

Tại đây, Tâm gặp ông L.Đ.C. (67 tuổi) cùng một số người đang ngồi uống nước ngoài sân nên vào trò chuyện. Lúc này, Tâm buông lời trêu đùa ông C. "sợ vợ" dẫn tới hai bên cãi vã.

Bị cáo Lê Đình Tâm tại tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tâm đẩy mạnh vào ngực ông C. khiến nạn nhân ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền gạch.

Ngay sau sự việc, Tâm cùng những người xung quanh đưa nạn nhân về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, thấy sức khỏe ông C. chuyển biến xấu, gia đình đưa đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ thái dương, xuất huyết não. Dù được phẫu thuật, ông C. vẫn bị liệt hoàn toàn tứ chi với tỷ lệ tổn thương cơ thể 99%. Đến ngày 10/12/2025, nạn nhân tử vong do suy kiệt nặng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra mang tính bộc phát, hậu quả vượt ngoài mong muốn. Bị cáo không có tính chất côn đồ, có nhân thân tốt, từng phục vụ trong quân ngũ và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên tòa, các bên thống nhất mức bồi thường dân sự 550 triệu đồng. Bị cáo đã bồi thường 200 triệu đồng. Theo phán quyết của tòa án, bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ của bị hại mỗi tháng 960.000 đồng kể từ tháng 12/2025.