Người bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng: "Tôi có niềm tin trở về an toàn"

Công an tỉnh Hậu Giang vừa nhận được bức thư cảm ơn của anh M.V.C., nạn nhân vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng gây xôn xao hồi tháng 5. Nạn nhân là phó giám đốc một doanh nghiệp trang trí nội thất ở Cần Thơ.

Trong thư, anh C. trân trọng viết: "Bằng thư cảm tạ này, cá nhân tôi và tôi xin thay mặt tất cả người thân trong gia đình gửi đến Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Hậu Giang và Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Long lời cảm tạ và biết ơn sâu sắc nhất...".

Ly kỳ hành trình bắt nhóm bắt cóc tống tiền giải cứu phó giám đốc doanh nghiệp (Video: Công an tỉnh Hậu Giang).

Trong thư, anh C. không quên nhắc lại quá trình đấu tranh của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, trong đó có sự tham gia trực tiếp của Thượng tá Huỳnh Minh Thơ (trưởng phòng).

Vị phó giám đốc bày tỏ: "Trong suốt quá trình bị nhốt giữ, uy hiếp, tôi luôn có một niềm tin mình sẽ được giải thoát an toàn trở về với gia đình; một niềm tin mãnh liệt vào các anh công an, niềm tin vào Đảng, niềm tin vào Nhà nước. Và một lần nữa tôi và gia đình luôn luôn khắc ghi sự việc trên mà lực lượng công an đã giúp đỡ, đưa tôi an toàn trở về".

Theo lời C., chiều 10/5, anh bị một nhóm người giả làm khách hàng lừa đến địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để giao dịch làm ăn.

Khi đến điểm hẹn, anh bất ngờ bị nhóm này tấn công bằng bình xịt hơi cay, đánh, trói và lấy hết tài sản. Họ đưa anh lên ô tô, chở đến một căn nhà ở Vĩnh Long.

Một trong số bốn tên bắt cóc bị cảnh sát bắt được (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến sáng 11/5, nhóm người gây ra vụ việc dùng điện thoại, tài khoản mạng xã hội của anh C. liên lạc nhiều lần với người thân đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM, Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp... huy động lực lượng tham gia xác minh, truy xét.

Chỉ hơn 16 tiếng từ khi nhận được tin báo, cảnh sát đã thành công giải cứu an toàn anh M.V.C..

Bốn người liên quan (2 người tại hiện trường và 2 người lẩn trốn tại các địa phương khác) bị bắt để điều tra, xử lý.

Trình bày với điều tra viên, anh C. cho biết, kẻ hành hung anh luôn ở sát bên, không cho anh ngẩng đầu lên. Cơ thể anh bị trói, tinh thần rất hoảng sợ vì liên tục bị dọa nạt.

Theo lời chị P.T.H.P. (vợ anh C.): "Nhóm người này liên tục nhắn tin đòi tiền và không cho báo công an. Nếu báo công an chúng sẽ mang axit tới nhà làm hại cả gia đình, giết anh C.. Chúng tôi phải cầu xin liên tục đừng làm hại anh ấy".

Nguyễn Thành Nguyên tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Công an xác định 4 người liên quan vụ bắt cóc gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thành Nguyên (37 tuổi) là anh em ruột; Nguyễn Quốc Thanh và Lý Minh Chánh.

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận, do kinh doanh xăng dầu thua lỗ, cùng với các khoản nợ vay ngân hàng không thể xoay sở. Nguyên có tâm sự với anh trai, rồi cả hai lên kế hoạch bắt cóc anh C. để tống tiền.

Cặp đôi còn thuê Thanh và Chánh giúp sức và trả thù lao 300 triệu đồng.