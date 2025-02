Nghi can trộm tự đâm dao vào người khi chạy từ TPHCM qua Long An

Ngày 7/2, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ người đàn ông nghi trộm xe máy ở xã Tân An Hội rồi chạy sang Long An, sau đó dùng dao tự đâm vào người.

Người dân đưa nghi can đi cấp cứu (Ảnh: T.K.).

Theo thông tin điều tra ban đầu, trưa 6/2, một người đàn ông vào nhà dân ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, nghi lấy chiếc xe máy rồi bỏ chạy. Người dân phát hiện, tìm cách chặn người này lại, nhưng bị đối phương dùng dao tấn công.

Người dân phối hợp với lực lượng chức năng truy đuổi nghi can sang địa phận tỉnh Long An. Khi hết đường tẩu thoát, nghi can dùng dao tự đâm vào người và được nhiều người đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.