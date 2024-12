Trộm cầm dao, đột nhập tiệm tóc trộm xe máy ở Bình Dương

Ngày 30/12, Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương), đang truy xét người cầm dao, đột nhập vào tiệm làm tóc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, để trộm xe máy.

Theo camera an ninh ghi lại, lúc hơn 1h ngày 30/12, người đàn ông đội mũ, bịt khẩu trang, trên tay cầm một con dao đã đột nhập vào một tiệm làm tóc.

Tên trộm đội mũ, bịt khẩu trang, trên tay cầm dao trộm xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Thời điểm này, bên trong tiệm có 2 chiếc xe máy. Sau đó, người đàn ông tiến lại một trong hai chiếc xe máy có giá trị rồi nhanh chóng đẩy ra ngoài để lấy trộm.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, anh H.M.H., chủ cơ sở cho biết, thời điểm tên trộm đột nhập, gia đình anh có 4 người, trong đó có trẻ nhỏ đang ngủ ở trên lầu.

Người thân trong gia đình anh H. đã lên trình báo sự việc với công an địa phương.