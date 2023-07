Nghệ An: Án tham nhũng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 97 lượt công chức, viên chức cấp sở, ban, ngành tại Nghệ An thực hiện chuyển đổi công tác; cấp huyện có 231 lượt công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác.

Đây là một trong những giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tuy nhiên, nhiều lý do khách quan và chủ quan, việc chuyển đổi vị trí công tác chưa được thực hiện một cách đồng bộ.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hương (bên trái) và bị cáo Lê Thị Dung trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vào ngày 13/6 (Ảnh: B.M).

Ngành chức năng phát hiện 1 trong 12 người được xác minh tài sản ngẫu nhiên tại Sở Tài chính và huyện Nghi Lộc kê khai không trung thực. Sau khi kết luận có sai phạm trong kê khai tài sản đối với trường hợp này, Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND huyện Nghi Lộc - đơn vị người này công tác, có hình thức xử lý. Tuy nhiên, trường hợp này đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ nên không xem xét xử lý kỷ luật.

Trong kỳ, không phát hiện vụ việc tham nhũng nào qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại các đơn vị. Trong khi đó, qua công tác thanh tra, ngành chức năng phát hiện sai phạm hơn 26 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm đối với 5 tổ chức, 38 cá nhân có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ; không phát hiện được vụ việc vi phạm nào chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.

Trong kỳ, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp thụ lý điều tra 26 vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương với 111 bị can. Trong đó án cũ chuyển qua là 6 vụ/20 bị can, phát hiện khởi tố mới 20 vụ/91 bị can, tăng 10 vụ, 70 bị can, tương ứng tăng 100% về số vụ, tăng 333% về số bị can so với cùng kỳ năm 2022.

Tội phạm về chức vụ, tham nhũng chủ yếu là Tham ô tài sản; Đưa, nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Ông Phan Văn Bình - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An bị khai trừ ra khỏi Đảng do liên quan đến vụ án về đất đai xảy ra trên địa bàn (Ảnh: NTV).

Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý giải quyết, truy tố 13 vụ tham nhũng/30 bị can. Ngành tòa án đã xét xử 9 vụ tham nhũng/16 bị cáo, tuyên phạt tù nhưng cho hưởng án treo 8 bị cáo, cải tạo không giam giữ 2 bị cáo và phạt tù có thời hạn 6 bị cáo.

Trong kỳ, chưa có trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tham nhũng tại Nghệ An diễn biến phức tạp, còn tình trạng cán bộ, công chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cho bản thân, cho lợi ích nhóm.

Đặc biệt, vấn đề tham nhũng vặt đang diễn biến len lỏi tại các cơ quan, đơn vị làm cho nhân dân bức xúc, bất bình, tập trung ở một số lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính, ngân hàng, y tế.

Tỉnh Nghệ An xác định nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra gồm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, nhũng nhiễu vì vụ lợi... cần phải tập trung các giải pháp phòng, ngừa và đấu tranh.