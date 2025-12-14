Ngăn chặn kịp thời 20 người mang theo hung khí để "hỗn chiến"

Ngày 14/12, Công an phường Cái Vồn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với nhóm khoảng 20 thanh niên mang theo hung khí từ Vĩnh Long với mục đích sang Cần Thơ giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng mang theo nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau (Ảnh: CTV).

Trước đó, tối 12/12, Công an phường Cái Vồn nhận được tin báo có ô tô 16 chỗ đang lưu thông từ hướng xã Song Phú qua Cần Thơ, trên xe có khoảng 20 người mang theo hung khí.

Ngay lập tức, Công an phường Cái Vồn phối hợp tổ công tác Phòng CSGT tỉnh Vĩnh Long tiến hành chặn dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, trên xe có 20 người, cảnh sát còn phát hiện, tạm giữ 16 hung khí tự chế các loại (dao tự chế, dao phóng lợn, gậy bóng chày,…).

Công an phường đã đưa tất cả những người nêu trên về trụ sở làm việc.

Số hung khí bị tạm giữ (Ảnh: CTV).

Qua làm việc, L.P.T. (SN 2007, trú tại TP Cần Thơ) khai nhận trước đó có dự tiệc tại Cần Thơ thì xảy ra mâu thuẫn với người khác. Hai bên có nhắn tin thách thức nhau.

Ngày 11/12, T. qua nhà bạn là N.Q.K. (SN 1989, trú tại xã Song Phú) chơi và có kể lại việc này.

Đến ngày 12/12, K. gọi cho nhóm bạn yêu cầu chuẩn bị hung khí và thuê phương tiện để sang Cần Thơ với mục đích gặp người có mâu thuẫn với T. để giải quyết.

Cả nhóm lưu thông đến phường Cái Vồn thì bị công an kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.