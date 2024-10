Ném đá vỡ kính tàu hỏa vì bị bụi bay vào mắt

Sáng 3/10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) làm việc với ông H.V.H. (52 tuổi, trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê) - người được xác định có hành vi ném đá vỡ kính toa tàu SE6.

Theo đó tối 26/9, tàu hỏa SE6 xuất phát từ Ga Hương Phố đi Hà Nội, khi đến vị trí thuộc khu gian Hương Phố - Chu Lễ (xã Gia Phố), đã bị ném đá vào toa, gây vỡ một tấm kính cố định.

Công an huyện Hương Khê yêu cầu người đàn ông ký cam kết không tái phạm hành vi ném đá vào tàu hỏa (Ảnh: Đức Quang).

Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an thị trấn Hương Khê và Công an xã Gia Phố xác minh, điều tra khu vực hành lang đường sắt. Qua đó, lực lượng chức năng xác định ông H.V.H. đã thực hiện hành vi ném đá vào tàu SE6.

Làm việc với công an, ông H. khai nhận, tối 26/9 có sử dụng rượu bia trong bữa cơm tối. Ăn xong, ông này đạp xe đạp ra khu vực gần đường sắt thuộc địa phận thôn Tân Phố, xã Gia Phố để hóng mát.

Tại đây, tàu SE6 di chuyển qua làm bụi bay vào mắt nên ông bực tức nhặt đá ném vào đoàn tàu.

Công an huyện Hương Khê đã tuyên truyền và yêu cầu người đàn ông này ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật và không tái phạm hành vi nêu trên.

Cũng theo cơ quan công an, năm 2020, ông H. bị tai nạn giao thông, sau đó sống một mình tại địa phương, thường xuyên uống rượu.