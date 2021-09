Né chốt kiểm dịch, 7 người đi xuồng máy từ Cần Thơ qua An Giang

Dân trí Từ ngày 26-31/8, Công an An Giang bắt 2 vụ liên quan đến 7 người dân né chốt kiểm soát dịch bằng cách điều khiển xuồng máy từ TP Cần Thơ qua An Giang.

Chiều ngày 31/8, Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng công an của đơn vị này vừa phát hiện, bắt quả tang và đưa đi cách ly tập trung 3 người từ TP Cần Thơ qua An Giang bằng phương tiện thủy, nhằm trốn khai báo y tế. Cụ thể, 3 người né chốt kiểm dịch là Bạch Văn T. (SN 1976), Tô Lâm Hoàng T. (SN 1996), cùng trú tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang và Đoàn Thanh H. (SN 2002, ở Cần Thơ). Các trường hợp Bạch Văn T., Tô Lâm Hoàng T. và Đoàn Thanh H. dùng xuồng máy đi từ Cần Thơ qua An Giang... bị Công an An Giang bắt quả tang (Ảnh: Tiến Tầm). Qua làm việc, các những người này trình bày, vào 10h ngày 31/8, cả 3 rủ nhau điều khiển xuồng máy từ huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đến địa phận khóm Hòa Thạnh (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) để lấy đồ ăn nhưng không thực hiện khai báo y tế theo quy định. Sau đó, Công an phường phố hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Mỹ Thạnh đưa 3 người này đi cách ly tập trung theo quy định. Trước đó, vào ngày 26/8, Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính và đưa đi cách ly tập trung 4 trường hợp khác, đi xuồng máy từ Cần Thơ qua An Giang, trốn khai báo y tế. Làm việc với cơ quan chức năng 4 người khai nhận điều khiển xuồng máy từ nhà (xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) đến chợ Cái Sắn (thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang) để mua đường cát về bán lại. Nguyễn Hành