Nam thanh niên mang dây chuyền vàng đi cầm cố rồi báo công an mình bị cướp

Ngày 25/6, Công an xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Phạm Phúc, trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc về hành vi tố giác, báo tin tội phạm sai sự thật.

Trước đó, Công an xã Quảng Lộc nhận tin báo anh Phạm Phúc bị 6 nam thanh niên hành hung, cướp mất sợi dây chuyền một cây vàng đang đeo trên cổ.

Đối tượng Phạm Phúc (Ảnh: Trần Tuấn).

Công an xã Quảng Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định vụ việc có nhiều biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là nội dung trình báo của bị hại.

Qua làm rõ, cơ quan công an xác định tin báo của Phúc là sai sự thật. Người này thừa nhận do túng thiếu, nợ nần nên đã mang sợi dây chuyền vàng đi cầm cố để lấy số tiền 50 triệu đồng. Vì sợ gia đình biết nên Phúc đã dựng ra câu chuyện bị cướp tài sản và trình báo với công an.