Nam thanh niên lên mạng mua giấy đăng kiểm xe giả về sử dụng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lưu Văn Héo (35 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng) để điều tra, làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 28/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại thôn Đồng Ngầu (xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng), Đội CSGT trật tự Công an huyện Hữu Lũng phát hiện tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem nộp phí đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô BKS 99C-119.05 của Lưu Văn Héo có dấu hiệu nghi vấn không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các giấy tờ giả do Lục Văn Héo mua qua mạng (Ảnh: Hoàng Thơ).

Sau đó, Công an huyện Hữu Lũng tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng các tang vật trên để xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định các giấy tờ trên của Lưu Văn Héo là giả.

Do có nhu cầu mua các tem kiểm định, giấy đăng kiểm giả về sử dụng để trốn không phải đến trung tâm đăng kiểm xe theo quy định, Héo lên mạng xã hội tìm đặt làm các giấy tờ giả từ một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ với giá 1.300.000 đồng.

Sau khi ra bưu điện huyện Hữu Lũng lấy giấy tờ về đến thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh thì công an kiểm tra, phát hiện.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng lưu ý người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không đặt mua các loại giấy tờ giả trên mạng xã hội.

Việc tham gia các hoạt động mua bán, sản xuất, sử dụng các văn bản, tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.