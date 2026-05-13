Nam thanh niên làm thuê đâm chết người cãi nhau với bà chủ

Ngày 13/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Việt (26 tuổi, trú tại xã Long Điền) để điều tra về tội Giết người.

Theo công an, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho chị Cao Thị Thúy An (36 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Khoảng 21h ngày 11/5, chị An rủ Việt đi mua thức ăn tại khu vực chợ Mỹ Luông. Do biết An đang có mâu thuẫn với một số người tại địa phương nên trước khi đi, Việt đã mang theo một con dao bấm giấu trong người với mục đích phòng thân.

Khi cả 2 dừng xe tại một tiệm xôi gần khu vực mũi tàu (thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền), Thúy An phát hiện anh D.H.N. (47 tuổi) đang ngồi nhậu gần đó. Do có xích mích từ trước, Thúy An và anh N. xảy ra tranh cãi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh N. quay sang khiêu khích và thách thức đánh nhau với Việt. Lúc này, Việt rút dao bấm lao vào tấn công anh N.. Dù nạn nhân đã dùng ly thủy tinh để chống trả nhưng Việt vẫn liên tiếp đâm, chém nhiều nhát khiến anh N. gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Việt đã đến Công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.