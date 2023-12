Nam thanh niên đánh bạn nhậu trọng thương vì dám chửi em gái mình

Ngày 14/12, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuấn (SN 1993, ở huyện Sơn Dương) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hình ảnh Nguyễn Thị Linh mang điếu cày vào để đập phá (ảnh Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 20h ngày 10/12, Vũ Văn Mạnh (SN 1990), Vũ Văn Chiến (SN 1991), Nguyễn Duy Tuấn (SN 1993), Nông Quang Tú (SN 1995), Nông Văn Quang (SN 1993, cùng ở huyện Sơn Dương), ngồi uống bia tại quán bia Tấm Tấm (do chị H.H. làm chủ), thuộc xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương.

Nguyễn Duy Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Nguyễn Thị Linh (SN 1997) cùng vợ của Nông Quang Tú tới quán nhậu trên. Tại đây, Linh cầm một ống điếu bằng tre dài khoảng 50cm, đập nhiều phát xuống mặt bàn làm vỡ bát, đĩa trên bàn.

Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng với Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, Vũ Văn Chiến có lời nói không hay với Nguyễn Thị Linh, nên Nguyễn Duy Tuấn (anh trai của Nguyễn Thị Linh) đã cầm cốc thủy tinh trên bàn, đập một phát trúng trán của Chiến, làm Chiến bị thương. Sau đó cả nhóm lao vào đánh nhau.

Theo cảnh sát, vụ việc khiến Vũ Văn Chiến, Nông Quang Tú và Nguyễn Duy Tuấn bị thương phải đi bệnh viện điều trị. Kết luận giám định, Vũ Văn Chiến bị tổn thương 27% sức khỏe.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.