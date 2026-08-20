Nam sinh năm nhất vờ mua lắc vàng rồi cướp giật ở Đồng Nai

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ một nam sinh năm nhất để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Công an đưa nghi phạm đến hiện trường (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 15/8, một thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng ở khu phố Minh Thành, phường Chơn Thành để hỏi mua trang sức.

Tại đây, bà D. (41 tuổi) là quản lý của tiệm, đưa vàng cho vị khách xem. Sau khi quan sát, thanh niên cho biết sẽ quay lại mua vào chiều cùng ngày và rời đi.

Khoảng 15 phút sau, người này quay lại tiệm vàng, yêu cầu bà D. cho xem chiếc lắc loại vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ và đeo thử vào tay.

Trong lúc cầm vàng, nam thanh niên bỏ chạy ra xe rồi nổ máy tẩu thoát. Bà D. chạy bộ truy đuổi và hô hoán, nhưng tên cướp đã mất hút về hướng xã Nha Bích.

Tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Chơn Thành triển khai lực lượng đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, truy xét nghi phạm.

Khoảng 3 giờ sau, công an đã xác định H.T.H. (19 tuổi, ngụ phường Chơn Thành) là nghi phạm nên đưa về trụ sở làm việc. H. là sinh viên năm nhất của một trường đại học.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng của bà D.. Sau khi gây án, H. mang chiếc lắc đến bán tại tiệm vàng ở xã Trừ Văn Thố (TPHCM). Công an phường Chơn Thành đã thu hồi tang vật, thu giữ phương tiện, đồ vật liên quan.