Nhóm cướp giật gần 2kg vàng của người nước ngoài sa lưới

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, chiều 30/4, Công an xã Lạc Đạo tiếp nhận đơn trình báo của một người nước ngoài về vụ cướp giật tài sản xảy ra một ngày trước tại thôn Ao.

Theo trình báo, khoảng 16h30 ngày 29/4, sau khi thỏa thuận mua bán vàng qua mạng xã hội, bị hại mang một thỏi và ba miếng vàng 9999, tổng trọng lượng 1.887g (gần 2kg), trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng, đến một quán nước tại thôn Ao để giao dịch với một nam thanh niên chưa rõ lai lịch.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi kiểm tra xác định là vàng thật, đối tượng dùng đèn khò gas nung chảy toàn bộ số vàng rồi đổ vào khuôn kim loại tạo thành một thỏi vàng kích thước khoảng 6x12x1,5cm.

Trong lúc giao dịch, nam thanh niên bất ngờ cướp giật số vàng rồi bỏ chạy.

Công an xã Lạc Đạo phối hợp các đơn vị nghiệp vụ rà soát, làm rõ nhóm người liên quan gồm Phạm Văn Thùy (35 tuổi), Nguyễn Trọng Hưởng (34 tuổi), Nguyễn Văn Chung (36 tuổi), cùng trú xã Lạc Đạo; Nguyễn Trung Đức (35 tuổi), trú phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; Phạm Đức Anh (21 tuổi), trú xã Mường Bú, tỉnh Sơn La và Bùi Văn Đức (19 tuổi), trú xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi gây án, Phạm Văn Thùy và Nguyễn Trung Đức bỏ trốn khỏi địa phương. Rạng sáng 2/5, công an bắt giữ Thùy tại Hà Nội và Đức tại Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.