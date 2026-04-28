Nữ sinh khoe clip chạy xe máy điện tốc độ cao trên TikTok, công an vào cuộc

Ngày 28/4, Công an xã Hà Linh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã vào cuộc làm rõ người điều khiển xe máy điện với tốc độ cao trong các video đăng tải trên mạng là nữ sinh N.T.C. (SN 2009, trú tại thôn 5, xã Hà Linh).

Qua làm việc, công an xác định nữ sinh này điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Việc điều khiển xe tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và đăng tải video lên mạng tạo hình ảnh phản cảm, tác động tiêu cực đến nhận thức của thanh, thiếu niên.

Hình ảnh do nữ sinh đăng tải lên mạng (Ảnh: Cắt từ video).

Công an xã Hà Linh đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu gia đình tăng cường quản lý, giáo dục nữ sinh.

Đối với phương tiện có dấu hiệu bị độ chế, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.

Trước đó, nữ sinh trên thường dùng tài khoản TikTok cá nhân liên tục đăng tải nhiều video liên quan đến xe máy điện lên mạng.

Các video ghi lại cảnh một nữ sinh điều khiển xe điện nghi đã bị độ chế, chở theo bạn ngồi sau và di chuyển với tốc độ cao. Một video khác cho thấy nam thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chở theo 2 nữ sinh chạy nhanh trên đường.

Ngoài ra, tài khoản này còn đăng video quay cảnh nhóm học sinh đang độ chế linh kiện xe điện.