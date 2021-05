Nam Định: Cảnh sát nổ súng bắt nhóm "cát tặc" trên sông Ninh Cơ

Dân trí Quá trình kiểm tra, cảnh sát đã nổ súng để trấn áp, bắt giữ 5 phương tiện đường thủy đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Ninh Cơ, huyện Xuân Trưởng, tỉnh Nam Định.

Trưa ngày 13/5, tại sông Ninh Cơ, khu vực cống Trung Linh thuộc địa bàn thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh này phối hợp cùng lực lượng của Phòng cảnh sát Giao thông tiến hành kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện đường thủy đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Tổ công tác đã phải nổ súng trấn áp các đối tượng "cát tặc".

Cảnh sát kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép.

Khi bị kiểm tra, chủ của 2 trong số 5 phương tiện có trọng tải khoảng 13 tấn, đã không chấp hành làm việc với tổ công tác, tự ý bỏ phương tiện, trốn lên bờ. Cả 2 phương tiện này không có biển kiểm soát. Tại thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, trên khoang của mỗi phương tiện có khoảng 6m3 cát.

3 phương tiện còn lại gồm phương tiện do ông Đoàn Văn Việt (46 tuổi, ở xóm Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) điều khiển, phương tiện do ông Nguyễn Văn Thi (51 tuổi, trú tại thôn Phú Thịnh, xã Phương Định, Trực Ninh, Nam Định) điều khiển và phương tiện do ông Lã Văn Thinh (39 tuổi, trú tại đội 4, thôn An Ngoài, xã Phương Định, Trực Ninh, Nam Định) điều khiển.

Cả 3 phương tiện trên đều không biển kiểm soát và không xuất trình được giấy phép khai thác cát. Qua kiểm tra, các phương tiện đều chứa cát vừa khai thác.

Các phương tiện hút cát trái phép bị tạm giữ.

Quá trình kiểm tra, bắt giữ, tổ công tác đã sử dụng thiết bị định vị để xác định địa điểm cụ thể các phương tiện thực hiện việc khai thác cát trộm.

Các chủ phương tiện sau đó đều bị lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm phục vụ việc xử lý theo pháp luật.

Đức Văn