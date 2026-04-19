Mượn xe máy người quen đi cầm rồi bỏ trốn

Ngày 19/4, Công an xã Phú An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Công an xã Bà Điểm, TPHCM bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đặng Văn Bão (30 tuổi, trú tại ấp Phú Thu, xã Phú An, tỉnh An Giang).

Bão bị truy nã vào ngày 4/4/2023 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã mượn xe mô tô trị giá khoảng 25 triệu của người quen đi công việc, rồi mang cầm cố và bỏ trốn khỏi địa phương.

Bão làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú An đã xác định được nơi ẩn náu của đối tượng, đồng thời phối hợp Công an xã Bà Điểm tổ chức bắt giữ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và người dân xung quanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Văn Bão để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.