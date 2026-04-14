Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ở đặc khu Phú Quốc

Ngày 14/4, Công an phường Dương Nội, TP Hà Nội, vừa di lý Lò Thanh Tùng (22 tuổi, quê Phú Thọ) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo cơ quan chức năng, ngày 27/2, Lò Thanh Tùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Lò Thanh Tùng (ở giữa) (Ảnh: C.A.).

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về việc thực hiện công tác truy nã, Công an phường Dương Nội đã rà soát, thu thập thông tin và xác định Lò Thanh Tùng đang lẩn trốn tại địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Công an phường Dương Nội sau đó đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ Tùng tại đặc khu Phú Quốc.

Sau khi tiến hành di lý đối tượng về Hà Nội, Công an phường Dương Nội đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Dương Nội đã vận động thành công Vương Chiến Thắng (50 tuổi, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra đầu thú. Thắng trước đó bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.