Muốn có iPhone mới, thanh niên vờ bị cướp điện thoại

Đêm 9/7, Công an xã Bản Nguyên (Phú Thọ) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Tiến Dũng (31 tuổi, xã Bản Nguyên) về việc bị 4 thanh niên chặn đường, dùng dao đe dọa cướp một điện thoại iPhone 12 khi đang trên đường từ Khu công nghiệp Thụy Vân đến đường bờ đê Lâm Hạc xã Cao Xá (cũ).

Công an xã Bản Nguyên lập tức huy động lực lượng rà soát xác minh, xuống hiện trường nắm tình hình.

Nguyễn Tiến Dũng làm việc với công an (Ảnh: Công an xã Bản Nguyên).

Từ các thông tin thu thập được, công an xác định hiện trường là đoạn đường tối, không có nhà dân ở, vắng người qua lại, không có các thông tin, nhân chứng khác.

Mặt khác, quá trình làm việc, công an nhận thấy Dũng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an buộc Dũng thừa nhận hành vi tố giác, báo tin vụ cướp tài sản là không đúng sự thật. Do muốn có điện thoại iPhone mới mà không bị gia đình phản đối nên thanh niên này bày ra việc trình báo công an bị cướp điện thoại giữa đêm.

Công an xác định hành vi của Dũng vi phạm Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống bạo lực gia đình. Mức phạt tiền sẽ từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Công an xã Bản Nguyên đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của Nguyễn Tiến Dũng theo quy định pháp luật.