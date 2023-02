Một người bị chém tử vong sau va chạm giao thông

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thuận An truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ án mạng khiến hai người thương vong.

Vụ hỗn chiến được người dân dùng điện thoại ghi hình (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 12/2, hai người đàn ông đi trên hai xe máy lưu thông trên đường 22 tháng 12 (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì xảy ra va chạm dẫn đến cãi vã rồi đánh nhau.

Sau đó, xuất hiện thêm nhiều người cầm hung khí rượt đuổi, chém nhau trên đường.

Vụ hỗn chiến khiến ông L.V.V. tử vong, ông N.V.V.E. (cùng 36 tuổi, quê tỉnh An Giang) bị thương nặng.

Công an đã xác định được các nghi phạm gây án và đang truy bắt để điều tra về hành vi Giết người.