Một năm khuấy đảo MXH tới ngày vướng lao lý của bà Nguyễn Phương Hằng

"Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi sẽ có buổi chia sẻ trực tuyến cùng quý vị vào lúc 18h tối nay...". Đó là một trong những "mẫu bài đăng" quen thuộc, thông báo lịch livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) trên mạng xã hội (MXH), kéo dài xuyên suốt từ tháng 3/2021 tới tháng 3/2022 - thời điểm bà Hằng bị bắt.

Một mình bà Phương Hằng ngồi trước máy quay, có khi ngồi cùng khách mời theo từng chủ đề, lần lượt tung ra những thông tin gây sốc, chấn động bà cho là do bản thân "nằm mơ" mà biết. Những buổi lên sóng trơn tru, bài bản dưới sự hỗ trợ của một ê kíp phía sau.

Từ livestream chiếm sóng mạng xã hội tới ngày hầu tòa của bà Phương Hằng

Những buổi livestream được nữ CEO phát trực tiếp đồng loạt trên nhiều kênh, từ Facebook tới YouTube thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Có thời điểm buổi livestream của bà Hằng đã ghi nhận gần 300.000 người theo dõi cùng lúc. Hai trang phát trực tiếp trên kênh YouTube cũng lần lượt đạt được hơn 163.000 và 80.000 người xem, được cho là đã xác lập kỷ lục luồng truyền phát trực tuyến được xem cùng lúc nhiều nhất trên Facebook tại Việt Nam.

Nguyễn Phương Hằng nhanh chóng trở thành một "hiện tượng" mạng thời điểm đó. Nhiều người kinh ngạc, gọi nữ đại gia là "host tài tình chưa từng thấy".

Tuy nhiên, việc liên tục nói những thông tin không kiểm chứng, xúc phạm nhiều người, khiến vợ ông Huỳnh Uy Dũng vướng vào lao lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1971). Năm 16 tuổi, bà sang Canada định cư, sau đó kết hôn và có một người con.

Năm 23 tuổi, người chồng qua đời để lại cho bà tài sản trị giá 18 triệu USD. Sau đó, bà Tuyền đã thanh lý hết tài sản và đưa con về Việt Nam lập nghiệp, tham gia kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang.

Năm 2006, bà kết hôn cùng doanh nhân T.V.T. Hai người có với nhau một người con gái nhưng sau đó đã quyết định ly hôn vào năm 2007.

Bà Tuyền cùng ông T.V.T. trước đó từng cùng nhau thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn theo tỷ lệ 50/50 để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cây cao su cùng các loại cây công nghiệp khác.

Vào cuối năm 2007, khi hai người quyết định ly hôn, công ty này đã giải thể để phân chia tài sản. Bà Tuyền được chia hơn 300ha đất trồng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Tuy nhiên, diện tích vườn cao su này sau đó bị ông T. giả mạo chữ ký, làm hồ sơ giả để chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tố cáo ông T. đến Công an tỉnh Bình Phước. Tháng 5/2012, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án cùng bị can T. về tội Giả mạo hồ sơ.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền sau đó đã đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng. Tháng 6/2010, Nguyễn Phương Hằng tái giá cùng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi").

Có rất nhiều câu chuyện khiến mọi người tò mò về cuộc hôn nhân của vợ chồng ông Dũng. Trong đó, năm 2015, ông Dũng đặt bộ hoa tai kim cương nặng 30 cara, giá trị khoảng 3 triệu USD chuyển từ Singapore về để tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới.

Ông Dũng còn thường xuyên tặng vợ rất nhiều món quà xa xỉ khác, tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc kỉ niệm đám cưới vô cùng hoành tráng, với sự góp mặt của hàng nghìn khách mời.

Bà Hằng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành một doanh nghiệp, thường xuyên được báo giới và truyền thông nhắc đến với các hoạt động thiện nguyện cùng chồng.

Bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu "nổi" lên vào đầu tháng 3/2021 khi cùng ông Huỳnh Uy Dũng công khai tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt, lừa đảo gia đình bà với số tiền 200 tỷ đồng, thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020, trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận.

Dù sau đó ông Yên xin được gửi trả lại số tiền trên nhưng vợ chồng ông Dũng vẫn từ chối và nói rằng sẽ "tố cáo, vạch trần bộ mặt thật" của Võ Hoàng Yên vì cho rằng ông Yên đã có hành vi khám chữa bệnh "phản khoa học", "không có cơ sở chẩn đoán" và "có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản bệnh nhân".

Trong video đăng tải ngày 4/3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yên hoạt động chữa bệnh do có sự bao che của cơ quan chức năng.

Ngày 15/1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định không khởi tố vụ án do không có dấu hiệu phạm tội.

Sau này, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức thực hiện các livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nhiều chủ đề khác nhau. Ở thời điểm đó, số lượng người xem rất đông. Trong các livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã khơi mào mâu thuẫn giữa bà và nhiều người nổi tiếng khi công khai chỉ trích họ.

Ban đầu, bà Phương Hằng cho rằng, nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết và yêu cầu nam nghệ sĩ phải lên tiếng về chuyện chữa bệnh của ông Yên.

Xuyên suốt khoảng thời gian đó, Hoài Linh chọn cách im lặng. Mãi cho đến khi bà Phương Hằng lên tiếng việc nam danh hài "ngâm" hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện, Hoài Linh mới lên tiếng, nhận lỗi về phía mình và nói rõ lý do chậm trễ, sau đó giải ngân 15,2 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tuần.

Sau nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị bà Phương Hằng nhắc tên nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp. Bà cho rằng "nằm mơ" biết cặp vợ chồng ca sĩ chặn tiền từ thiện, khẳng định số tiền Thủy Tiên quyên góp được là hơn 320 tỷ đồng chứ không phải 177 tỷ đồng như cô công bố.

Chiều 4/9/2021, vợ chồng nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng về ồn ào vụ tiền từ thiện. Cặp đôi đến ngân hàng sao kê và livestream trực tiếp để chứng minh.

Cuối tháng 8/2021, mạng xã hội lại dậy sóng khi trong buổi livestream, nữ CEO của Công ty Đại Nam khẳng định đang giữ khoảng 1,9kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Bà tiếp tục cáo buộc số tiền "ông hoàng nhạc Việt" nhận từ thiện là 96 tỷ đồng chứ không phải 1,8 tỷ đồng như Đàm Vĩnh Hưng từng công bố.

Bà Phương Hằng còn yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải công khai sao kê tiền từ thiện nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Sau đó, MC Trấn Thành cũng bị bà Phương Hằng gọi tên. Bà cho rằng, Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện, đặt nghi vấn, Fanpage hơn 18 triệu theo dõi của nam nghệ sĩ này không thể quyên góp số tiền chỉ 9 tỷ đồng. Bà còn thách đố nếu Trấn Thành sao kê sẽ cho 50 tỷ đồng. Trấn Thành sau đó cũng đã quay video để lần lượt làm rõ số tiền, giấy tờ sao kê từ thiện.

Ngoài các nghệ sĩ trên, bà Phương Hằng còn tiếp tục tố và cho rằng Việt Hương, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi... không minh bạch trong từ thiện. Bà còn nhắc đến ca sĩ Vy Oanh với những ngôn từ quy chụp.

Trước một loạt các diễn biến trên, nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh... đã lần lượt gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng tới cơ quan công an.

Vào đầu tháng 6/2021, bà Phương Hằng cho rằng ca sĩ Phi Nhung là người đứng sau đội ngũ đánh sập các trang mạng, hội nhóm của bà để bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh.

Không dừng lại ở giới nghệ sĩ, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và nhiều cá nhân khác cũng nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 1/6/2021, bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây) đã khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì bị cáo buộc lừa đảo, có thương hiệu giả và nhắn tin xúc phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của bà.

Tháng 4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng bị Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến thông tin làm tổn hại uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và một số cá nhân.

Bà Hằng đã thừa nhận có những thiếu sót trong phát ngôn, cam kết sẽ rút kinh nghiệm (trong văn bản giải trình), không dùng từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác. Thế nhưng, sau đó bà vẫn tiếp tục livestream đả kích người khác tạo thành "trào lưu" bới móc trên mạng xã hội.

Tháng 5/2021, bà đăng bài thông báo tạm ngừng livestream. Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 ngày, vợ ông Dũng trở lại sóng và tiếp tục giao lưu cùng mọi người. Ngày 12/9/2021, bà Phương Hằng lại tuyên bố ngừng livestream.

"Nguyễn Phương Hằng tôi xin được chia sẻ đôi lời, chuyện đến đây đã có thể chấm dứt. Ròng rã chiến đấu không ngừng suốt 6 tháng qua, Nguyễn Phương Hằng tôi thực sự là một người phụ nữ đơn độc trên hành trình đi tìm lại giúp cộng đồng những sự thật và chân lý, tôi đã hoàn thành tất cả những sứ mạng mà tôi đặt ra trước đó.

Kể từ thời điểm này, những người liên quan đến pháp lý thì hãy chờ pháp lý vào cuộc. Nguyễn Phương Hằng tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những sở thích của riêng mình, tôi cảm thấy cuộc chiến này tôi trải nghiệm bấy nhiêu là quá đủ…", nội dung bức tâm thư.

Bên cạnh đó, bức tâm thư còn đề cập đến chuyện dừng hoạt động quỹ từ thiện "Trái tim Hằng Hữu".

Sau tuyên bố này, cộng đồng mạng phát hiện một loạt kênh YouTube mà trước đó bà Phương Hằng từng sử dụng có hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt người theo dõi đều đã đóng.

Tuy nhiên, 4 ngày sau, 14/9/2021, trên fanpage "K.D.L.Đ.N." lại có thông báo bà Hằng sẽ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Và bằng chứng là bà Hằng vẫn tiếp tục lên sóng livestream.

Trong một buổi livestream vào tháng 11/2021, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ (ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tìm ông Lê Tùng Vân, làm sáng tỏ về mối quan hệ giữa ông Vân với những người sống tại đây.

Vài ngày sau khi tuyên bố, bà Nguyễn Phương Hằng cùng hàng chục YouTuber kéo đến Tịnh thất Bồng Lai gây náo loạn.

Sau những ồn ào liên quan đến các phát ngôn về đời tư của các nghệ sĩ, chiều 19/3/2022, tại khu du lịch Đại Nam có buổi "Giao lưu gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng" được livestream trên mạng xã hội.

Buổi giao lưu này có sự tham gia của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng "Lò Vôi" cùng một số người khác.

Đáng chú ý, trong chương trình có tiết mục đua chó, đua ngựa. Tuy nhiên, các chó đua, ngựa đua được công ty này đặt theo tên của những người đang có mâu thuẫn với bà Hằng.

Việc lên sóng xúc phạm hết người này tới người khác, bà Nguyễn Phương Hằng bị nhiều nghệ sĩ, cá nhân gửi đơn tố cáo, yêu cầu xử lý.

Công an tỉnh Bình Dương và Công an TPHCM nhận được nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi Vu khống, Làm nhục người khác, Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Đe dọa giết người.

Ngày 24/3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra.

Đến ngày 22/4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng sau khi xác minh, làm rõ 6 đơn thư tố giác tội phạm của 6 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, cựu cầu thủ Công Vinh, nhà Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2023, VKSND đã nhiều lần trả hồ sơ để Công an TPHCM điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của các đồng phạm có liên quan.

Ngày mai (21/9), TAND TPHCM đưa bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Từ một doanh nhân nổi tiếng và có ảnh hưởng, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành "bị cáo" phải hầu tòa vì những phát ngôn của mình. Mức án bà Hằng cùng 4 đồng phạm bị truy tố có khung cao nhất lên đến 7 năm tù.

Thiết kế: Đức Bình

Ảnh: Mạng xã hội

Nội dung: Hoài Thanh

20/09/2023 - 14:17