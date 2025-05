Khởi tố đối tượng sát hại nữ giáo viên ở Gia Lai

Ngày 8/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Tóc (SN 1991, trú tại làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về tội Giết người.

Quá trình điều tra xác định, Tóc từng có mối quan hệ hôn nhân với chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang) là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong. Tuy nhiên, cả 2 đã chia tay được hơn 1 năm.

Đinh Tóc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngày 4/5, Tóc thuê ô tô với mục đích chở con chung của đối tượng với chị M. đi chơi tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng 5/5, Tóc điều khiển ô tô đến nhà chị M. để chở con đi chơi.

Tuy nhiên, chị M. lại tự đưa con đến trường bằng xe máy. Thấy vậy, Tóc lái xe đuổi theo.

Đuổi kịp xe chị M., Tóc đưa con lên ô tô và cùng đi đến trường. Khi đến đoạn đường thuộc làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang, Tóc dừng xe và đưa con cho chị M. tiếp tục chở đến trường.

Tại đây, Tóc và chị M. đã xảy ra mâu thuẫn do đối tượng đã nảy sinh ghen tuông.

Đường liên xã, nơi phát hiện chị M. tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Trong cơn ghen, Tóc quay lại ô tô lấy con dao mang đi để chặt mía và đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng chị M., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tóc chở con đi gửi tại một tiệm sửa xe ven đường ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Đến 14h30 ngày 5/5, Tóc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.